Rinnovo Kessie, c’è la mossa a sorpresa del Milan

Tiene banco il rinnovo di Kessie in casa Milan. Il centrocampista rossonero valuterà il da farsi solamente nel corso dei prossimi mesi, ma attenzione ai possibili colpi di scena

Il Milan sarebbe pronto a tutelarsi qualora Kessie decida di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Situazione da punto interrogativo e attenzione alla mossa della società milanista in vista delle prossime settimane. Di fatto, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, non è escluso che i rossoneri possano valutare l’affondo su un nuovo centrocampista.

Occhi puntati su Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Monch. il quale piace particolarmente anche a Roma e Juventus. Il mediano andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno 2022 e non è escluso che il Milan possa valutare l’insermento nella trattiva.

Rinnovo Kessie, il piano del Milan in vista di gennaio

Kessie continua a prendere tempo, ma il Milan non aspetterà la decisione del centrocampista ivoriano nel lungo termine. Il futuro dell’ex centrocampista dell’Atalanta si deciderà già nella sessione di mercato di gennaio. Non è escluso che Kessie possa lasciare il Milan a gennaio con destinazione Premier League.

Il Tottenham di Conte osserva interessato e potrebbero bastare 10 milioni di euro nella sessione del mercato invernale per convincere il Milan a dire sì all’addio dell’ivoriano per evitare di perderlo a costo zero in vista della prossima estate.