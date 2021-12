“È fatta…”: incredibile Barcellona, ecco il super colpo per Xavi

Contro il Napoli tra le fila del Barcellona potrebbe esserci Ferran Torres. Il club catalano ha trovato un accordo con il City.

Dopo il pareggio di ieri contro il Siviglia per 1-1, il Barcellona è settimo in classica a due punti dal quarto posto, occupato dal Rayo Vallecano di Radamel Falcao. I blaugrana non sono riusciti a sfruttare il vantaggio numerico dopo l’espulsione di Koundé nell’ultima mezz’ora della partita.

Il Barcellona sta attraversando una delle più grandi crisi, sia economica che sportiva, della sua storia. Il club catalano è sommerso dai debiti e sul campo le cose non vanno meglio, considerando l’avvicendamento in panchina tra Koeman e Xavi e la ‘retrocessione’ in Europa League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🚨El Barça ha llegado a un principio de acuerdo por Ferran Torres con el City: 55 millones fijos más 10 en variables. — Sergio Santos (@AS_SergioSantos) December 22, 2021

Barcellona, è fatta per l’arrivo di Ferran Torres dal Manchester City

Ai play-off di Europa di League i blaugrana sfideranno il Napoli. Contro la squadra di Spalletti il Barcellona potrebbe schierare Ferran Torres. Secondo Sergio Santos, giornalista di ‘AS’, è fatta per l’acquisto dal City dell’attaccante dal parte del team catalano, grazie ad un’intesa trovata sulla base di 55 milioni di euro più 10 di bonus.

LEGGI ANCHE >>> “Aggressività e superbia, così col Napoli…”: Barcellona, attacco a Xavi

Per avere queste risorse economiche i blaugrana hanno messo sul mercato: Coutinho, Dest, Umtiti e de Jong. Il Barcellona ha da settimane un accordo verbale con Ferran Torres. Xavi è stato fondamentale per l’arrivo del centravanti nella Liga. I catalani sperano di avere a disposizione il giocatore per la semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid del prossimo 12 gennaio.