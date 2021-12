“Il club è fallito”: la notizia ufficiale che imbarazza il calcio italiano

E’ arrivata la notizia del fallimento del Catania. La decisione è stata presa dalla sezione fallimentare del Tribunale della città etnea.

Tutto il mondo, e di conseguenza anche il calcio, da due anni sta attraversando un periodo estremamente difficile a causa del diffondersi del Covid-19. La Pandemia ha evidenziato i gravissimi problemi economici che sta affrontando lo sport più bello del mondo, facendo aumentare in maniera vertiginosa i debiti dei club.

Le società hanno visto aumentare i costi senza però avere la correlata contropartita rappresentanta dei ricavi. Il calcio, soprattutto in Italia, è un sistema malato, che che va avanti solo per il proprio storico passato. Nel nostro paese i grandi club stanno affrontando una crisi economica profondissima, ma le ‘squadre inferiori’ se la stanno passando peggio.

Serie C, il Catania è stato dichiarato fallito

Se i team di Serie A hanno almeno la risorsa dei diritti tv, quelli delle serie inferiori stanno piano piano naufragando. Oggi c’è una vittima illustre di questa crisi: il Catania. La squadra siciliana, dopo l’istanza presentata dalla Procura, è stata dichiarata fallita dal Tribunale della città etnea.

Come quanto riportato dal portale ‘sicialiaweb.it’, la sezione fallimentare del tribunale di Catania ha comunque concesso l‘esercizio provvisorio, nominando tre curatori che dovranno verificare le condizioni per poter proseguire il campionato sino a giugno. La squadra etnea, che milita in Serie C, scenderà in campo questa sera contro il Monopoli.