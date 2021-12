Juve, addio in difesa: cessione a sorpresa a gennaio

Nuova cessione in difesa per la Juventus per cercare di far cassa e finanziare alcuni colpi di mercato già nell’imminente sessione del mercato invernale. I piani e le strategie della dirigenza bianconera

Il piano di mercato della Juventus partirà con alcune cessioni per cercare di far cassa e alleggerire anche il monte ingaggi. Nelle ultime ore, oltre alle possibili indiscrezioni sull’addio di De Ligt, starebbero trovando conferme le voci sull’addio immediato ad Alex Sandro.

Il terzino brasiliani piace in Liga, ma anche in Premier League e la Juventus potrebbe aprire al suo addio in caso di offerta pari o superiore ai 10-12 milioni di euro. Situazione complicata, forse impossibile, soprattutto in vista delle prossime settimane. Alex Sandro, però, potrebbe finire sul mercato in vista della prossima estate.

Juventus, cessione Alex Sandro e De Ligt: sarà rivoluzione in difesa

L’addio di Alex Sandro, come detto, potrebbe concretizzarsi solamente in vista della prossima estate, difficilmente le pretendenti del terzino brasiliano affonderanno il colpo già nel mercato invernale, anche se la Juventus valuterà attentamente la sua possibile cessione.

Per quel che riguarda De Ligt, invece, il centrale difensivo olandese potrebbe lasciare la Juve di fronte a un’offerta da circa 80-100 milioni di euro. Sul difensore olandese resta forte l’interesse del Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid. La Juve dirà sì solamente in caso di offerta irrinunciabile.