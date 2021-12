Milan, poker ed entusiasmo ad Empoli! Thiago Motta sgambetta Spalletti

Vince il Milan in trasferta ad Empoli con un netto 4-1, Napoli che invece clamorosamente perde in casa con lo Spezia.

Il Milan riscatta immediatamente il ko interno contro il Napoli della scorsa giornata. Vittima della serata l’Empoli di Andreazzoli che esce con le ossa rotte dallo scontro con i rossoneri. Milan che passa immediatamente in vantaggio con Kessie al 12′. L’Empoli pareggia subito dopo con Bajrami al 18′, ma è sempre Kessie, al minuto 42, a riportare di nuovo avanti il Milan.

Nella ripresa i rossoneri correggono le sbavature della prima frazione e dilagano. Al 63′ è Florenzi che su punizione fa il terzo gol. Nemmeno il tempo di esultare che arriva anche il quarto gol da parte del rientrante Theo Hernandez.

Gli ultimi minuti sono di pura gestione, con l’Empoli che razionalmente tira i remi in barca e il Milan si limita a gestire. Ciò comunque non impedisce a Pinamonti di sfruttare l’opportunità dagli undici metri e siglare il definitivo 2-4 al minuto 84.

Il Milan sorride, il Napoli perde incredibilmente contro lo Spezia

Ancora sfortunato invece il Napoli di Spalletti. Dopo la sconfitta con l’Empoli arriva un altro sfortunatissimo ko interno. Stavolta a passare è lo Spezia che beneficia di un autogol di Juan Jesus a fine primo tempo.

Il Napoli prima e dopo fa la partita, segna, ma in fuorigioco, e spreca molto. Lo Spezia difende e resiste con tutte le energie, con gli azzurri che nel finale possono recriminare anche per una clamorosa traversa in pieno recupero presa da Elmas. Il risultato, nonostante il tutto per tutto da parte di Spalletti nel finale, non cambia: lo Spezia passa al Maradona.

Ecco la classifica aggiornata: Inter 46 punti, Milan 42, Napoli 39, Atalanta 39, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio 31, Empoli 27, Bologna 27, Torino 25, Verona 24, Sassuolo 24, Udinese 20, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, Genoa 11, Cagliari 10, Salernitana 8.