Vlahovic, beffa atroce in arrivo: cosa sta succedendo

Il record di gol di Dusan Vlahovic della Fiorentina potrebbe essere a rischio a causa della situazione della Salernitana.

La Serie A per la Salernitana è sempre più a rischio. Il fenomeno della multiproprietà potrebbe essere fatale per i campani nel giro di circa una settimana: se non si troverà un acquirente al quale cedere le azioni, attualmente gestite da un trustee, entro il 31 dicembre, il club sarà escluso dal campionato. La proroga del trust infatti non è stata concessa durante l’ultimo Consiglio. Si attende quindi la scadenza naturale fissata e si spera in un colpo di scena, sebbene pare che le diverse dimostrazione d’interesse da parte di alcune aziende ci siano state ma si siano concluse con un nulla di fatto, al momento del deposito della caparra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Salernitana a rischio: Vlahovic perderebbe il suo primato

Cosa accadrà allora al massimo campionato italiano? Con l’esclusione della Salernitana, tutte le sfide disputate nel girone d’andata verrebbero ad annullarsi. Ogni club, quindi, risulterebbe aver incontrato soltanto 18 squadre e quindi di aver disputato 18 partite. Quei punti si riassorbirebbero e potrebbero esserci leggere conseguenze per la classifica attuale. Uno sbilanciamento non da poco, anche se si pensa ai singoli calciatori.

LEGGI ANCHE >>> “Ci ha emozionati con un gesto…”: Dalma Maradona, il racconto da Soccavo

Ad esempio, ne farebbe le spese il record eguagliato in Serie A da Dusan Vlahovic. Il calciatore della Fiorentina aveva segnato due reti alla Salernitana raggiungendo i 33 gol nell’anno solare come Cristiano Ronaldo con la Juventus nel 2020 e Omar Sivori nel 1961. Un bilancio pazzesco per un giocatore di soli 21 anni, tuttavia si fermerebbe a 31 reti, almeno per l’almanacco, qualora la doppietta ai campani venisse di fatto resa nulla.