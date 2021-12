Serie A, la top 11 della giornata 19: domina l’Inter campione d’inverno

L’Inter è campione d’inverno, contro il Torino ha ottenuto la settima vittoria consecutiva in campionato e domina anche nella nostra top 11.

Un altro dato impressionante per l’Inter è la solidità difensiva, non subisce gol da un mese, dalla sfida contro il Napoli del 21 novembre. Handanovic non incassa reti da sei partite consecutive, così Simone Inzaghi ha compiuto la svolta senza, però, trasformare la propria identità come, invece, fece Conte un anno fa.

Non è un caso che nella nostra top 11 l’Inter sia rappresentata soprattutto in difesa. Dumfries, che ha deciso la gara contro il Torino, sta trovando sempre più spazio nelle nostre formazioni ideali. Oltre al gol, ieri ha fatto un grande lavoro nelle due fasi, macinando come sempre chilometri sulla sua corsia.

Bastoni è una risorsa per l’Inter e la Nazionale, in questa stagione sta facendo un ulteriore salto di qualità. Con Inzaghi sta facendo anche un lavoro diverso, alla Gasperini o alla Juric, il “braccetto” sul centro-sinistra ha anche la libertà di avanzare, proporsi, una delle prime occasioni da gol dell’Inter contro il Torino nasce così.

Nella nostra top 11 trova spazio anche Vidal che si fa trovare pronto nel sostituire Barella squalificato.

Da Skorupski a Hickey, la difesa di SerieANews con il dominio dell’Inter

Se il Bologna è riuscito a riscattarsi vincendo sul campo del Sassuolo, è merito di Skorupski che ha fatto parate importanti su Scamacca, Berardi sia nel primo che nel secondo tempo.

Dumfries macina chilometri, ha realizzato tre gol e tre assist, anche contro il Torino è stato decisivo per il gol che ha sbloccato la partita.

Il Genoa ha fermato l’Atalanta, una serata all’insegna dell’orgoglio per una squadra che era in grandi difficoltà. Tra i gladiatori della difesa rossoblù c’è Bani che ha annullato per esempio Duvan Zapata fino all’infortunio che ha costretto il colombiano alla sostituzione.

Bastoni è un punto fermo per l’Inter, una sicurezza non solo del reparto arretrato nel lavoro difensivo ma anche nella capacità di far ripartire l’azione.

Il Bologna è una miniera in termini di scouting, scopre tanti giocatori di ottimo livello valorizzandoli poi nel contesto del gioco di Mihajlovic. Hickey ha solo diciannove anni, è un giocatore prezioso, un terzino che unisce qualità atletiche e tecniche.

Il conto dei gol anche comincia ad essere importante, il bottino di cinque reti è importante. Contro il Sassuolo anche una giocata di grande livello, un tiro di destro che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali.

Kessie del Milan, Vidal dell’Inter: la mediana di SerieANews parla milanese

Il Milan senza Ibrahimovic, Leao, con Brahim Diaz, che ancora non è tornato al top dopo il Covid-19, s’aggrappa a Kessie per ritrovare i gol. È stato il protagonista assoluto della vittoria di Empoli con una doppietta, premia l’intuizione di Pioli di piazzarlo tra le linee, sulla trequarti, qualche metro più avanti arretrandolo poi nel finale.

È tornato il Vidal che è riuscito a conquistare la maglia di top team come Juventus, Bayern Monaco. Il centrocampista cileno ha murato due volte Lukic, lavorato benissimo davanti alla difesa in protezione dello spazio tra le linee, che il Torino sa attaccare bene. Talvolta riesce a proporsi anche in fase offensiva.

Tra le linee piazziamo Soriano del Bologna, protagonista di una prestazione importante pur non riuscendo ad incidere con assist e gol. Il centrocampista ex Sampdoria ha giocato da leader guidando il palleggio e le ripartenze del Bologna in una partita condotta magistralmente dagli uomini di Mihajlovic.

Da Bernardeschi a Gabbiadini, l’attacco a maggioranza italiana di SerieANews

Bernardeschi è tornato al gol dopo un anno e mezzo ma non c’è solo questo. Si è rivisto il giocatore in fiducia, apprezzato all’Europeo, che rischia la giocata, salta l’uomo, sprigiona energia.

La rinascita italiana coinvolge anche Gabbiadini che nel deserto del gol della Nazionale si candida per dare il suo contributo. Il gol che vale il pareggio contro la Roma è il quinto consecutivo, numeri importanti per Manolo che sta riacquisendo fiducia e il bottino poteva essere ancora più ampio se gli avessero concesso quello condizionato dalla deviazione di Vanheusden nel derby contro il Genoa.

La Lazio ha problemi in fase difensiva, ha subito ben 34 gol, trova, invece, in scioltezza il gol. La squadra di Sarri ha il terzo attacco del campionato dietro le milanesi con 39 reti. È una sentenza negli ultimi venti metri Pedro, autore di otto gol finora tra campionato ed Europa League.

Oltre al gol, senza Immobile è il più vivace ed imprevedibile anche nella gara di Venezia.

Ecco la nostra top 11:

(4-2-3-1): Skorupski; Dumfries, Bani, Bastoni, Hickey; Kessie, Vidal; Pedro, Soriano, Bernardeschi; Gabbiadini.