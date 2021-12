L’irrinunciabile offerta che rischia di portare Insigne via da Napoli

Il Toronto non rinuncia a Lorenzo Insigne. L’offerta della squadra della MLS al capitano partenopeo è molto concreta.

Con la sconfitta in casa contro lo Spezia prima della sosta nataliza, il Napoli ha gettato al vento il sucesso di tre giorni prima contro il Milan a San Siro. Gli azzurri stanno attraversando un periodo di flessione, dove hanno totalizzato solo otto punti nelle ultime otto giornate di campionato.

Il Napoli ha dovuto fare fronte a tantissimi infortuni. Tra i calciatori che non sono a disposizione bisogna annoverare Insigne. Il capitano partenopeo stava recuperando da un fastidio al polpaccio, ma ha dovuto saltare la gara contro lo Spezia perché positivo al Covid-19. Non sono settimane facili per il calciatore, visto anche lo stallo sul rinnovo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, il Toronto offre 7 milioni a stagione ad Insigne

Insigne, il cui contratto scadrà il prossimo giugno, e De Laurentiis sono ancora lontani dal trovare un accordo per il prolungamento. Sul giocatore c’è da registrare anche il forte interesse del Toronto. A fare il punto della situazione è il ‘Corriere dello Sport’: “Insigne dal primo gennaio sarà tra i parametri zero più importanti del calcio mondiale”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la flop 11 della giornata 19: tonfo del Napoli, disastro Sassuolo

Il quotidiano sportivo continua la sua analisi: “L’offerta del Toronto è concreta. Il club della MLS vorrebbe ripetere le dinamiche dell’operazione ‘Giovinco’ di qualche anno fa. La proposta al calciatore del Napoli è di 7 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni, più bonus. L’ipotesi di portare subito Insigne in Canada non è mai stata scartata, visto che la stagione inizia a marzo”.