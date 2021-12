“Deve sbrigarsi a firmare”: Serie A, il tecnico esce allo scoperto

Simone Inzaghi, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del rinnovo contrattuale di Brozovic.

L’Inter è in un momento straordinario: con sette successi nelle ultime sette giornate di campionato. I nerazzurri sono riusciti a battere anche il Torino di Juric prima della sosta natalizia. Il gol decisivo contro i granata è stato siglato da Dumfries, che è tra gli uomini più in forma del team meneghino in queste ultime settimane.

La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso il girone di andata al primo posto con quattro punti di vantaggio sul Milan. L’ex tecnico della Lazio ha rilasciato un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, dove ha parlato del suo stato d’animo: “Sono stato sempre tranquillo, anche quando la vetta era lontana”.

Inter, Inzaghi: “Brozovic? Deve sbrigarsi a firmare il rinnovo”

Simone Inzaghi si è anche soffermato sul rinnovo di Brozovic: “Deve sbrigarsi a firmare. L’ha già detto Barella, gli piace l’ambiente dell’Inter. Adesso le parti credo che siano in una fase normale di contrattazione. E’ un calciatore straordinario, che sta facendo le fortune della squadra nerazzurra da anni”.

Il tecnico ha poi concluso il suo intervento: “Ho fatto il nome di Dzeko dopo la cessione di Lukaku. Steven Zhang? Sento il presidente ogni settimana: non è qui a Milano, ma è molto vicino alla famiglia dell’Inter. Chi mi ha sorpreso di più? Ranocchia è stato straordinario nel momento più difficile. Calhanoglu? Può essere il nostro Luis Alberto”.