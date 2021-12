Il mercato del Cagliari di gennaio potrebbe stravolgere completamente l’attuale rosa a disposizione di Mazzarri. Spazio a un autentico “terremoto” per cercare di tenere vive le speranze salvezza

Come confermato dal ds Capozucca nei giorni scorsi, alcuni giocatori lasceranno il Cagliari già nel mercato di gennaio. A tal proposito, come noto, Godin ha rotto il silenzio e confermato il suo imminente addio al club isolano. “Parlerò quando andrò via”: queste le parole del centrale difensivo uruguaiano, dichiarazioni polemiche che mettono fine alla storia d’amore con il Cagliari. Via Godin, Nandez e Caceres: queste le cessioni praticamente certe.

Come riportato da “Alfredo Pedullà”, il Cagliari piomberà con forte decisione su due-tre difensori centrali. Izzo resta in cima alla lista dei desideri, ma il giocatore starebbe meditando sul da farsi. Il centrale difensivo del Torino resta perplesso, ma chiarirà la sua decisione e posizione già nei prossimi giorni. Resta forte anche l’interesse per Goldaniga, mentre il tentativo per Patric, in scadenza con la Lazio, potrebbe non trovare riscontri concreti.

Mercato Cagliari, nuovo centrocampista: in attacco spunta Satriano

Rivoluzione sul mercato e attenzione anche al possibile affondo per un nuovo centrocampista. La possibile cessione di Nandez obbligherà il Cagliari a valutare un sostituto in maniera imminente. Sarà caccia a un centrocampista di quantità, ma abile abile anche in fase di costruzione e che dia geometrie a centrocampo.

Punto interrogativo in attacco. Qualora Nandez dovesse dire sì all’Inter, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Satriano come contropartita. Non solo Satriano, considerando la partenza per la Coppa d’Africa di Keita Balde, il club rossoblù, come riporta “Pedullà”, potrebbe entrare nell’ottica delle idee di piombare anche su un altro attaccante. Difficile, per il momento, capire i reali obiettivi, ma la sensazione è che il Cagliari possa arricchire il reparto offensivo con un centravanti di peso e dall’ottimo fiuto del gol.