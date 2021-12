“È una minaccia…”: occhio Inter, arriva la frecciata dal DG

L’Inter si prepara al futuro ed è vicinissima al portiere André Onana, nazionale camerunese di 25 anni. Le parole del dg dell’Ajax aprono all’affare.

Il calciomercato di gennaio è per i club anche un momento propizio per seminare quanto sarà raccolto in estate e approfittare di opportunità che potrebbero sfuggire o costare troppo care in estate. É quanto sta facendo la dirigenza dell’Inter, vicina alla chiusura dell’affare per portare in nerazzurro André Onana, estremo difensore oggi all’Ajax.

Inter su André Onana: le parole del dg dell’Ajax sul portiere

Edwin Van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha parlato a ‘Het Parool’ della possibile partenza di Onana e Mazraoui dalla squadra olandese a parametro zero: “Abbiamo dato a Onana l’opportunità in giovane età e ha dimostrato di avere molto da offrire. Avrei voluto riempire un po’ meglio il suo pacchetto natalizio con un bel bonus, ma probabilmente aggiungerà quel bonus alla fine di questa stagione approdando in un nuovo club. Rinnovo rifiutato? Se questo comportamento diventa di moda, allora è minaccioso per l’Ajax. Abbiamo bisogno di incassare soldi dalle cessioni per essere in grado di recuperare il gap dalle big d’Europa”.

Parlando di nuovo club immediatamente si pensa all’Inter, anche perché il procuratore di Onana è appunto in viaggio per questioni di calciomercato. L’accordo dovrebbe raggiungersi per la prossima stagione, quindi si parla di un principio di massima da rendere effettivo a partire dal 1 luglio del 2022. Il portiere la sua parte l’ha già fatta rendendosi disponibile ed evitando il rinnovo di contratto con l’Ajax.