Donnarumma e Haaland nella stessa ‘squadra’: l’annuncio fa esultare i tifosi

Donnarumma in squadra con Haaland e tantissimi altri talenti. Il portiere italiano premiato dal CIES tra i migliori Under 23.

Nonostante per Gigio Donnarumma non sia un momento particolarmente florido sul campo, fuori dal terreno di gioco il portiere del Paris Saint-Germain continua a far parlare di sé. Dopo la vittoria del Trofeo Yachin come miglior portiere, l’estremo difensore del club francese, ancora dietro nelle gerarchie con Keylor Navas, ha raggiunto un altro prestigioso traguardo. Il CIES, come ogni anno, ha stilato la classifica dei migliori talenti Under23 dei top cinque campionati d’Europa. In graduatoria, tra i tanti fenomeni, c’è anche Gianluigi Donnarumma, inserito nella classifica insieme a dei veri e propri mostri sacri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il CIES premia Donnarumma

L’ex portiere del Milan è stato nominato tra i migliori Under 23 in circolazione in Europa. un traguardo di tutto rispetto che renderà felici i tifosi della Nazionale italiana in vista degli spareggi per la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic, la richiesta monstre che lo allontana dalla Premier League

Oltre a Donnarumma, valutato 80 milioni di euro, ci sono: