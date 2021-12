“Non mi interessa”: Inter, la rivelazione dell’ultimo arrivato

Dumfries ha risposto alla grande alle critiche della prima parte di stagione. L’olandese è molto riconoscente all’Inter.

Dopo l’addio di Conte e le cessioni di Lukaku ed Hakimi, in molti davano già per finito il ciclo vincente dell’Inter. Simone Inzaghi è stato bravissimo a far restare il team meneghino competitivo per la vittoria dello Scudetto, mostrando sempre un bel gioco. I nerazzurri sono riusciti a vincere sette gare di fila in campionato.

Tra i protagonisti di queste partite bisona sicuramente inserire Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha giocato con molta più continuità, riuscendo anche a segnare tre gol. Il calciatore è arrivato a Milano la scorsa estate dal PSV per sostituire Hakimi per 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Dumfries: “Olanda? Non mi interessa con quale modulo giochiamo”

Dumfries ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Voetbal International’, dove ha parlato sia della nazionale olandese che dell’Inter: “Olanda? Abbiamo un grande gruppo e da quando è arrivato Koeman siamo in continua crescita. 4-3-3- o 5-3-2? Non mi interessa, in maglia nerazzurra sto imparando anche questo nuovo modulo”.

LEGGI ANCHE >>> “È una minaccia…”: occhio Inter, arriva la frecciata dal DG

Il calciatore ha poi concluso il suo intervento: ” Non capisco perchè in Olanda reputano il 5-3-2 un modulo difensivo. All’Inter dobbiamo essere attenti in difesa e lo dobbiamo fare attaccando. Devo assolutamente andare in Qatar, e potrò riuscirci solo disputando tante partite con la maglia nerazzurra”.