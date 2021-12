“Vuole rescindere…”: il presidente gela i tifosi sull’allenatore

La Polonia respinge le dimissioni del CT Paulo Sosa. L’ex tecnico della Fiorentina aveva trovato l’accordo con il Flamengo.

“Un comportamento estremamente irresponsabile.” Così il presidente della federcalcio polacca Cezary Kulesza ha commentato la richiesta di dimissioni del CT Paulo Sosa. L’ex tecnico della Fiorentina aveva infatti avanzato la richiesta di rescindere il suo accordo con la Polonia.

‘Colpa’ del nuovo accordo che Sousa ha trovato con il Flamengo. Il club brasiliano, che ha recentemente concluso il campionato al secondo posto, aveva trovato l’intesa con l’ex tecnico di Fiorentina e Bordeaux, il quale dal canto suo aveva fatto richiesta di dimissioni dal suo attuale incarico con la nazionale polacca.

“Sono stato informato da Paulo Sousa che intendeva rescindere il contratto con la federazione polacca, di comune accordo, a causa di un’offerta di un altro club.” ha scritto sui social Kulesza. “Questo è un comportamento estremamente irresponsabile e incoerente con le precedenti dichiarazioni che l’allenatore ha fatto. Ho fermamente rifiutato“.

Polonia, Sousa non ci sta: pronto a pagare la penale

Paulo Sosa però non ci sta e, stando a quanto trapela in queste ore, sarebbe pronto, con il supporto del Flamengo, a pagare anche una penale pur di rescindere e cominciare la sua nuova avventura in Brasile. Insomma, le probabilità che si vada al muro contro muro tra il probabile ex CT e la nazionale della Polonia non sono basse.

Non una situazione ottimale per la nazionale di Lewandowski e Milik che si troverebbe così ad affrontare il delicato play-off per i Mondiali di Qatar 2022 contro la Russia e la vincente di Rep.Ceca-Svezia con un nuovo commissario tecnico. Di certo non le migliori premesse per affrontare due match da dentro o fuori per accedere alla massima competizione calcistica per nazionali.