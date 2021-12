“Allegri vuole solo lui”: Juve, spunta il nome definitivo per l’attacco

Allegri ha indicato alla società della Juventus il nome di Scamacca per rinforzare il reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’.

La Juventus pian piano è riuscita a recuperare dei punti sulla zona Champions League. I bianconeri hanno quattro punti dall’Atalanta, che occupa il quarto posto, e alla ripresa avranno la possibilità di accorciare anche sul Napoli di Spalletti, visto lo scontro diretto del 6 gennaio all’Allianz Stadium.

La ‘Vecchia Signora’ è riuscita, sfruttando anche un favorevole calendario, a vincere cinque partite delle ultime sei giornate di campionato. Il gioco della Juve di certo non sta entusiasmando e sono palesi i problemi sia a centrocampo che in attacco. La società ha affermato che non prenderà nessuro a gennaio, ma dei nomi stanno circolando.

Juventus, Allegri preferisce Scamacca ad Icardi e Martial

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Scamacca è il nome indicato da Massimiliano Allegri ai dirigenti per rafforzare l’attacco juventino. Il centravanti italiano, rispetto agli altri obiettivi di mercato come Icardi e Martial, rispecchia il nuovo mantra del club bianconero: ringiovanire la rosa.

Nelle prossime settimane ci potrebbero essere dei contatti con il Sassuolo. Il club emiliano vuole almeno 40 milioni di euro per cedere Scamacca. Sul giocatore c’è anche il forte interesse dell’Inter, ma è difficilissimo che la squadra neroverde lasci andare l’attaccante già in questo mercato di gennaio.