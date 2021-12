Juventus-Napoli rinviata? “Al primo tampone positivo le Asl…”

Il 6 gennaio si avvicina e con questa data si avvicina anche l’attesissimo match tra Juve e Napoli: arriva la ‘sentenza’ dell’opinionista bianconero

Il Covid-19 sta mettendo, nuovamente, a dura prova l’Italia e l’Europa in generale, anche nel mondo del calcio. Da qualche settimana, infatti, il virus ha cominciato a circolare di nuovo tra i giocatori e i membri dello staff dei vari club anche di Serie A.

Già prima della pausa per le festività natalizie, perciò, è stata rinviata Udinese-Salernitana per alcune positività al Covid. Ora il rischio e il pericolo è che anche altre gare vengano rinviate per lo stesso motivo, una volta ripreso il campionato. Marcello Chirico, noto opinionista bianconero, perciò ha parlato di Juve-Napoli prevista per il 6 gennaio 2022. Ma soprattutto ha rivelato ciò che secondo lui potrebbe succedere.

Juve-Napoli, Chirico ha dei dubbi: “Al primo tampone positivo le Asl…”

Marcello Chirico, in vista del big match tra Juventus e Napoli previsto all’Allianz Stadium per il 6 gennaio, ha rivelato la propria opinione su ‘Il Bianconero’. Ha perciò affermato: “Come accadde il 4 ottobre 2020, pure stavolta il dubbio se Juventus–Napoli si possa regolarmente giocare o meno la sera della Befana ha iniziato a insinuarsi nella testa dei tifosi juventini. In Campania non solo nel calcio, ma anche nel basket. Al primo tampone positivo, le squadre vengono bloccate dalle Asl. Alla Salernitana è stato impedito di partire per Udine causa due positivi nel gruppo squadra, saliti poi a 5″.

“I cattivi pensieri – ha proseguito l’opinionista bianconero – aumentano ripensando a quanto avvenne l’anno scorso. Quando furono sufficienti appena 2 giocatori contagiati a sollecitare l’intervento delle Asl e stoppare il volo per Torino della squadra napoletana. Per ora, all’interno della rosa azzurra, c’è già un contagiato da Covid-19, ed è Insigne (a cui si è aggiunto anche Fabian Ruiz da poco): se da qui a fine mese dovessero aggiungersene altri, considerato quanto è capitato in questi giorni in Campania, sarebbe davvero da andarsi a giocare dal tabaccaio il rinvio della partita”.