“Ci sta pensando…”: calciomercato Cagliari, colpo clamoroso in attacco

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto a pochi giorni dal suo start invernale. E in Serie A sono diverse le squadre che sono pronte ad intervenire con decisione, nel corso del prossimo gennaio. Su tutte, c’è il Cagliari di Mazzarri: i sardi vivono un momento di forma terribile, con una classifica che spaventa e preoccupa i tifosi rossoblù.

In particolare, vivono un momento di prossima rivoluzione, come annunciato dallo stesso DS Capozucca, dopo l’umiliante sconfitta con l’Udinese. In tanti lasceranno la Sardegna nel prossimo gennaio e, di conseguenza, ci sarà bisogno di intervenire in sede di acquisti. E per risollevare le sorti del Cagliari occorreranno profili di alto livello, come quello di Borja Mayoral.

Calciomercato Cagliari, pazza idea Borja Mayoral: i sardi pronti a provarci

E sì, proprio lo spagnolo scuola Real Madrid. Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, il Cagliari si sarebbe iscritto alla corsa per il bomber classe ’97. D’altronde, Borja Mayoral è finito ai margini della Roma di Mourinho e appare destinato a lasciare la Capitale. Su di lui, sempre vigile il pressing della Fiorentina, ma nelle ultime ore anche i sardi ci starebbero provando.

L’ipotesi – raconta il ‘CorSport’ – sarebbe quella di un prestito: dopo aver detto addio alla Roma, Mayoral tornerebbe in Serie A per rimettersi in gioco con la maglia del Cagliari. Una voglia di rilanciarsi, sulla quale Capozucca e Mazzarri sperano di far leva a sufficienza, per convincere il talento scuola Real ad abbracciare l’avventura in Sardegna, nonostante le grandi difficoltà di classifica.