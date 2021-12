Inter, Zhang spiazza i tifosi sul debito: lungo comunicato a sorpresa

Nel corso di un’assemblea societaria Zhang Jindong ha rassicurato i propri dipendenti e queste parole ‘toccano’ anche l’Inter.

L’Inter di Antonio Conte ha interrotto la scorsa stagione il dominio della Juventus ed è diventata la squadra campione d’Italia. Mentre in campo la società nerazzurra otteneva risultati molto positivi, fuori ‘doveva fare i conti’ con importanti problemi economici. La pandemia ha infatti devastato i numeri di Suning, azienda della famiglia Zhang e di conseguenza proprietaria della società milanese.

Ad un certo punto della stagione addirittura l’Inter faticava ‘a pagare gli stipendi’ e si era creata una forte preoccupazione societaria. Con le cessioni di Hakimi e Lukaku l’Inter ha parzialmente risolto questo problema ed intanto, nelle ultime ore, arrivano importanti quanto rassicuranti notizie dalla Cina.

Inter, Zhang rassicura i dipendenti di Suning

Si è tenuta l’assemblea odierna societaria in casa Suning ed il presidente Zhang Jindong ha utilizzato importanti parole che rassicurano in parte anche i tifosi dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni nello specifico:

“Ciao a tutti! Ogni anno, questa giornata è un giorno memorabile per Suning. Trentuno anni fa Suning è nato come un piccolo negozio e per 31 anni Suning ha lavorato superando le tempeste ed è sempre andato avanti. Nell’ultimo anno l’azienda ha affrontato una sfida senza precedenti a causa della pandemia, ma con il sostegno e l’aiuto del Governo, con i nostri continui sforzi, il problema del debito del gruppo è stato stabilizzato gradualmente”. Queste parole positive riguardo Suning potrebbero avere un importante quanto positivo impatto anche per quel che riguarda l’Inter.