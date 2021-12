L’Inter spiazza: nuovo ruolo a sopresa per Handanovic

L’Inter aspetta il portiere del futuro, che possa accogliere il testimone di Handanovic: per lui un nuovo ruolo all’interno della rosa

Samir Handanovic è all’Inter da ben 9 anni, dal 2012. Ha conquistato la fiducia di tutti, attraversando anche momenti difficili, fino ad arrivare alla vittoria dello scudetto. Titolo per cui ha lottato fin da subito come protagonista, essendo stato scelto come titolarissimo da Antonio Conte praticamente per una stagione intera.

Arrivato a 37 anni, però, per il portiere nerazzurro ora potrebbe arrivare un nuovo ruolo all’interno della squadra. L’idea dei nerazzurri è quella di non perderlo ma di ridurre comunque il suo ingaggio, rinnovando il contratto. Quello attuale scadrà nel 2022 ma l’Inter vorrebbe prolungarlo e starebbe già pensando alla sua ‘nuova posizione’.

Inter, nuovo possibile ruolo in arrivo per Handanovic

Il contratto di Samir Handanovic con l’Inter, quindi, scadrà il 30 giugno del 2022. L’idea del club, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, sarebbe quella di non perderlo a parametro zero, ma piuttosto di rinnovare con lui ma dimezzando o riducendo in ogni caso l’ingaggio. Svincolato a giugno dovrebbe, invece, arrivare André Onana dall’Ajax, che accoglierebbe così il testimone dello sloveno.

Handanovic, dopo aver subito diversi gol, ha visto il trend si è man mano invertirsi, ottenendo nel corso del tempo diversi e importanti clean sheet. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, inoltre: “Lo sloveno definirà il suo futuro dopo l’incontro con la dirigenza. Possibile un ruolo da ‘chioccia’, ma con ingaggio quasi dimezzato“. L’idea potrebbe perciò essere quella di ricreare la situazione a cui già si ha avuto modo di assistere, tra le fila della Juventus, con Buffon e Szczesny. Sempre se Handanovic vorrà, a quel punto, accettare un ridimensionamento della posizione che attualmente ricopre, così come anche del suo ingaggio.