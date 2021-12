“Calcio sterile, non è accettabile!”: Juve, attacco durissimo dall’ex bomber

Vieri analizza la prima parte della stagione e mette nel mirino la Juve: solo critiche nei confronti del tecnico Allegri.

Due vittorie consecutive e terzo posto distante appena 5 punti, con lo scontro diretto con il Napoli in programma il 6 gennaio. La Juventus, dopo un avvio di campionato critico, ha concluso in maniera positiva il 2021 e nelle prossime settimane punterà a rientrare nelle zone nobili della classifica e ad andare più avanti possibile in Champions League. Propositi, secondo Christian Vieri, destinati a restare sulla carta.

Juve, che bordate da Vieri

L’ex bianconero infatti, nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, ha criticato apertamente il tecnico Massimiliano Allegri accusandolo di praticare un sistema di gioco obsoleto. “La Juventus mi ha colpito in negativo, fino ad oggi è sicuramente la grande delusione della stagione Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha uomini superiori alla media, non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile”.

I biancori, dopo 19 giornate, hanno totalizzato 27 reti: poche, se confrontate a quelle dell’Atalanta (38), del Napoli (35), del Milan (40) e dell’Inter (48). Ecco perché, per Vieri, la Juventus già a dicembre può essere considerata fuori dalla corsa per lo scudetto. “Dietro, non vedo squadre più forti di Inter, Milan, Napoli e Atalanta”. Solo complimenti, invece, nei confronti della Dea. “Gasperini sta facendo una cosa mai vista secondo me in certe realtà. È una cosa mostruosa”.