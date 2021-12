“Incomprensioni nello spogliatoio…”: Napoli, spunta il retroscena su Spalletti

La sconfitta contro lo Spezia continua ad essere oggetto di analisi per il Napoli. Spunta un particolare retroscena dallo spogliatoio.

Una sconfitta che in molti ancora non si spiegano, quella alla quale è andato incontro il Napoli all’ultima giornata di campionato. Lo Spezia non sembrava un avversario di cui doversi preoccupare in maniera esagerata, considerando che la squadra ligure vive un momento particolare ormai da settimane ed il suo allenatore è (ancora oggi) sul piede di partenza. Eppure, si sa che in un contesto come la Serie A niente deve essere lasciato al caso.

Lo sa anche Luciano Spalletti, che proprio contro lo Spezia ha provato ad adottare contromisure anche a partita in corso. Il tutto, però, non ha sortito gli effetti sperati. E cosi il Napoli si è ritrovato a leccarsi le ferite proprio all’ultima partita del 2021. C’è un retroscena, però, sbucato fuori proprio in queste ore e che riguarda proprio la sfida del Diego Armando Maradona.

Napoli, incomprensioni nello spogliatoio tra Spalletti e i giocatori

Per il Napoli quella contro lo Spezia sarà una sconfitta da analizzare. Capire dove si è sbagliato, sotto il punto di vista tattico ma anche psicologico. Perdere una partita sena aver subito nemmeno un tiro in porta, la dice lunga sull’andamento della stessa e sul come la partita possa aver preso una piega stranissima.

C’è, però, un retroscena che è spuntato fuori proprio in queste ore. All’intervallo del match, infatti, pare che nello spogliatoio del Napoli si siano accesi gli animi. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Spalletti ed alcuni giocatori avrebbero avuto uno scambio di vedute basato su delle incomprensioni. In particolare – si legge – quando l’allenatore ha comunicato il cambio di Mertens, lo stesso belga ed altri giocatori hanno mostrato un certo dissenso.

Nessun caso, sottolinea la rosea, ma un episodio che chiaramente ha visto l’allenatore azzurro alla prese con un gruppo di calciatori esperto e pronto a dare la propria opinione soprattutto quando rappresentato dagli elementi più esperti, proprio come Mertens.