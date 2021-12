“Si sono messi le mani in testa…”: Coppa d’Africa, retroscena dalla Spagna

La Coppa d’Africa rischia di essere un terremoto per il calcio europeo. I club del Vecchio continente preoccupati dalla manifestazione.

Tra Covid e calendari sempre più ingolfati, l’arrivo della Coppa d’Africa si sta trasformando in una vera e propria tragedia per i club europei. Le squadre del Vecchio Contiente, alle prese con rose decimate e partite rinviate per le norme sanitarie, non vedono di buon occhio la partenza dei loro calciatori africani, soprattutto dopo la decisione della CAF di giocare a tutti i costi.

Il giornale spagnolo Marca, facendo la conta degli indisponibili, ha apertamente parlato di “rivoluzione”. “I club europei si sono messi le mani in testa quando hanno appreso della decisione di andare avanti”, ha continuato Marca, dando poi un po’ di numeri. In Liga saranno ben sei le squadre a subire almeno un’assenza, con il Villarreal che dovrà rinunciare a ben quattro elementi.

Meglio non va di certo alla nostra Serie A, con squadre come il Napoli che saranno private della loro spina dorsale, con Koulibaly, Anguissa e Osimhen in partenza, oppure come il Milan che dovrà fare a meno del perno di centrocampo Kessie.

Coppa d’Africa, per la Premier un vero disastro

Peggio di tutti è però messa la Premier League, con squadre come il Liverpool letteralmente decimate a livello di qualità dalle indisponibilità di Salah e Mané. In tutto i calciatori che lasceranno la Premier saranno ben 40 distribuite su 14 squadre. In pratica 3/4 delle squadre del massimo campionato inglese subiranno un danno dalla manifestazione.

Anche la Francia, da sempre campionato che per ragioni storiche vede la partecipazione di tanti talenti africani, avrà diverse squadre colpite. Un po’ meglio negli altri campionati, anche se ad esempio squadre come il Bayern e l’Ajax dovranno fare a meno di giocatori come Choupo-Moting e Haller.