Ad un anno dalla scomparsa di Diego, anche Hugo Maradona ci ha lasciati

É morto Hugo Maradona, fratello dell’ex Pibe de Oro, a causa di un arresto cardiaco. Aveva 52 anni.

A distanza di un anno dalla morte del fratello Diego Armando, Hugo Maradona è deceduto. Anche lui ex calciatore, è stato trovato senza vita nella sua casa del Monte di Procida all’età di 52 anni. I sanitari che sono andati in soccorso, hanno confermato le 11:52 come orario della morte e la causa è stata naturale: un arresto cardiaco.

La notizia ha colto di sorpresa tutti perché non erano note notizie negative intorno allo stato di salute del fratello minore di Diego Armando Maradona. Anche la SSC Napoli, club chiaramente vicinissimo alla famiglia dell’ex Pibe de Oro, ha rilasciato un comunicato di cordoglio per la famiglia, attraverso i propri canali ufficiali: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo”.

Proprio alcune settimane fa Hugo Maradona aveva rilasciato la sua ultima intervista a ‘TuttoSport’, parlando di Diego Maradona, mostrando una sofferenza ancora viva: “È tutto molto triste, è un dolore che mi accompagna ogni giorno. Non doveva finire così. Poteva andare diversamente, sì. Mio fratello è morto a 60 anni. Purtroppo è andata così, non possiamo più tornare indietro. Adesso è tutto nelle mani della Giustizia argentina, come è normale che sia: loro stabiliranno che cosa è successo, chi ha responsabilità dirette e indirette, chi sono i colpevoli. E i colpevoli dovranno pagare”.