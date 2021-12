Napoli, piove sul bagnato: un altro top positivo al Covid

Dopo le positività di Insigne e Fabian, in casa Napoli bisogna aggiungere anche Lozano ai calciatori che hanno preso il Covid.

Il Napoli ha chiuso il proprio 2021 con la sconfitta interna contro lo Spezia. Gli azzurri stanno attraversando un periodo di forte flessione, considerando gli otto punti totalizzati nelle ultime otto giornate di campionato. Alla ripresa gli azzurri affronteranno la Juventus all’Allianz Stadium.

Spalletti non avrà difficoltà a decidere chi schierare contro il team juventino, visto i tanti indisponibili tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa. Queste tantissime assenze di certo non danno una mano al tecnico toscano per cercare di far superare ai suoi questa crisi di risultati.

📌 Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/OmXT9WA8gY — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2021

Napoli, è ufficiale: Lozano è positivo al Covid-19

In questi minuti è arrivata un’altra brutta notizia sia per i tifosi del Napoli che per Spalletti, ovvero la positività al Covid-19 di Lozano. Il calciatore, come comunicato dalla società partenopea su ‘Twitter’, è risultato positivo al Coronavirus dopo un tampone molecolare effettuato in Messico.

Lozano, regolarmente vaccinato, fortunatamente è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Il messicano è il secondo positivo al Covid-19 in poche giorni tra gli azzurri, visto che a Santo Stefano è stata ufficializzata anche quella di Fabian Ruiz. Spalletti spera che questa continua emergenza finisca il prima possibile.