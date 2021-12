“Milan, Inter e Fiorentina? Vediamo…”: Agustín Álvarez, parla il presidente

L’intervista esclusiva a Ignacio Ruglio, presidente del Peñarol, su Agustín Álvarez e l’interesse di Milan, Inter e Fiorentina in Italia.

A molti ricorda Luis Suárez ed è la speranza della Nazionale uruguaiana chiamata al necessario cambio generazionale, che già avverrà con l’addio alla panchina del Ct Óscar Tabárez. Si tratta di Agustín Álvarez, attaccante ventenne del Peñarol, che si disimpegna da 9 ma può svolgere abilmente i diversi ruoli offensivi. A notarlo in Italia è stata l’Inter tramite i suggerimenti di Javier Zanetti e il grande ex Álvaro Recoba, ma la concorrenza nel Vecchio Continente è già agguerrita.

Agustín Álvarez tra Milan, Inter e Fiorentina: parla il presidente del Peñarol

L’agente del giovane calciatore è stato in Europa, in particolar modo in Italia, nei primi giorni di dicembre ed è stato a colloquio con più società: principalmente esponenti nerazzurri ma anche di Milan e Fiorentina. Tuttavia, i tesserati dei quali si è potuto parlare sono diversi, tra cui Brian Rodríguez, Facundo Torres e Darwin Nuñez. Il più interessante, soprattutto alla luce dell’ultimo campionato disputato, è sicuramente Álvarez, per il quale bisognerà bruciare i tempi. L’attaccante, infatti, piace anche al Real Madrid e non è l’unica big europea ad aver fatto qualche telefonata. D’altronde il giovane uruguaiano ha siglato ben 13 reti in 24 partite di campionato mentre in Copa Sudamericana si è ben distinto con 10 gol e 2 assist in 14 match. Il prezzo al momento è ancora modico, poiché si può arrivare a trattare sulla base di una decina di milioni di euro.

Ai microfoni di serieanews.com è intervenuto in esclusiva Ignacio Ruglio, presidente del Peñarol, il quale ha risposto a in merito all’interesse da parte delle tre società italiane, lasciando intendere che potrebbe esserci stato qualche contatto ma ancora nulla di consolidato: “Qua in Uruguay non è ancora arrivata nessuna offerta concreta per il calciatore. Abbiamo ricevuto proposte da altri mercati, però dall’Italia non sono arrivate offerte concrete alla nostra società. È possibile che giunga qualcosa di concreto più avanti, il mercato non è ancora ufficialmente iniziato. Vedremo”. La situazione andrò monitorata con attenzione nelle prossime settimane.