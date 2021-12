Serie A, pessima notizia per i club: annuncio ufficiale del Governo

Dopo l’aumento di casi al Covid, il Governo ha deciso di ridurre la capienza degli stadi al 50%. Brutta tegola per i club di Serie A.

Queste di quest’anno sono vacanze natalizie contraddistinte dalla quarta ondata di Coronavirus. In Italia è arrivata la variante Omicron, che si sta diffondendo rapidissimamente in tutto il paese. Oggi ci sono stati quasi 100mila nuovi contagiati ed il tasso di positività è salito al 9.5%.

Anche tra i calciatori italiani i casi di positività al Coronavirus stanno aumentando in maniera esponenziale. Dopo i casi di ieri nel Napoli, nel Genoa e nella Salernitana, oggi Torino, Empoli e Fiorentina hanno annunciato che all’interno delle proprie rose ci sono giocatori che hanno contratto il virus.

Serie A, il Governo ha deciso di ridurella capienza degli stadi al 50%

Il Governo si è riunito in serata, dopo anche le indicazioni del Cts, ed ha deciso, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, di ridurre la massima capienza degli stadi dal 75%, che è attualmente in vigore, al 50%. Mentre la capienza dei palazzetti sportivi è stata portata al 35%. Per entrare allo stadio ci vorrà il green pass rafforzato, ovvero bisognerà essere vaccinati o guariti dal Covid da almeno sei mesi.

Il Consiglio dei ministri ha anche discusso di fare come la Francia, cioè di imporre la capienza massima degli stadi a 5000 persone ma questa linea così dura non è passata. I club di Serie A stanno subendo tantissimi danni economici a causa della Pandemia. Questa decisione del Governo, certamente, non è una bella notizia per le povere casse economiche del calcio italiano.