“Hanno attirato l’attenzione in Premier”: Juve, Allegri ha deciso chi sacrificare

Allegri sta cercando di far rinascere la Juventus, che però a gennaio potrebbe dover avallare due cessioni importanti per il bilancio.

Fallita la doppia rivoluzione prima con Sarri e poi con Pirlo, la Juventus si è affidata la scorsa estate al ritorno di Allegri per tentare di rimandare l’inevitabile fine di un ciclo. Un ciclo che ha portato 9 Scudetti consecutivi ma anche spese ingenti e passi falsi. Fattori questi ultimi che rischiano di condizionare il futuro bianconero.

Per il momento la ripartenza è riuscita a metà. Dopo un inizio di stagione da incubo la Juventus è al momento in corsa per il 4° posto, obiettivo minimo stagionale, ma deve far quadrare i conti e a gennaio potrebbe essere costretta a operare almeno una cessione importante.

E se nessun giocatore bianconero è ufficialmente sul mercato, tolto Ramsey ormai da tempo fuori dai piani di Allegri, molti godono di ottima considerazione ma non vengono comunque considerati incedibili. Con la giusta offerta in molti potrebbero salutare, e questa potrebbe arrivare nelle prossime settimane per due giovani di prospettiva.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, a gennaio Allegri potrebbe perdere due giocatori

È la Gazzetta dello Sport a riportare un possibile interesse da parte di alcuni club della Premier League per Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Il primo, 21 presenze in stagione, interessa al Tottenham di Antonio Conte ma anche ad Arsenal e Bayern Monaco. Possibile destinazione Spurs anche per l’americano, 18 gare giocate fin qui ed esempio di versatilità nella mediana bianconera.

LEGGI ANCHE>>>Atalanta, il Covid inguaia Gasperini: due positivi nel gruppo squadra

Sia McKennie che Kulusevski godono comunque di grande considerazione da parte dello staff tecnico della Juventus. Per questo, pur se considerati non incedibili, partiranno soltanto in seguito a un’offerta ritenuta congrua e che tenga conto di quanto sono costati al club. Oltre 40 milioni lo svedese, circa 25 lo statunitense: e questa la base d’asta su cui i club interessati dovranno impostare le eventuali trattative.