Balotelli ‘esplosivo’: l’ha fatto di nuovo, provocazione al City

La provocazione di Mario Balotelli. L’attaccante ha pubblicato una foto su Instagram, ed il messaggio è rivolto al Manchester City.

Mario Balotelli si prepara al Capodanno. E subito i ricordi vanno al passato, per l’esattezza alla sua esperienza al Manchester City. Negli anni passati in Inghilterra, non sono stati pochi i momenti che l’hanno visto protagonista e non per episodi particolarmente positivi. Una carriera passata ad inseguire quell’etichetta di ‘Campione’ che SuperMario troppo spesso non ha rispettato, lasciandosi alle spalle la possibilità di diventare davvero uno dei giocatori più forti del pianeta.

Al tempo della sua esperienza al Manchester City, non furono pochi i momenti di tensione con l’allenatore (al tempo Roberto Mancini) ma anche con il club. In queste ore lo stesso Balotelli ha pubblicato su Instagram una stories che sembra diretta proprio alla sua ex squadra, o quanto meno a quelli che furono gli anni passati a Manchester.

Balotelli, su Instagram una macchina piena di fuochi d’artificio

Una foto che ha dato subito nell’occhio, e che sta facendo ovviamente il giro del web (come spesso accade quando si tratta di Balotelli). Il bagagliaio di un auto pieno zeppo di fuochi di artificio, evidentemente in vista della fine dell’anno. Una foto che sembra una vera e propria provocazione da parte di Mario, visto anche il messaggio che appare sullo scatto: “Siamo pronti“, ha scritto l’attaccante taggando anche il Manchester City.

Proprio ai tempo della sua esperienza con i citizens, infatti, Balotelli fu protagonista di una delle sue classiche bravate. Proprio a causa di alcuni petardi che il giocatore cercò di accendere sulla finestra del suo bagno, scoppiò un incendio in casa sua. Il tutto portò all’intervento delle forze dell’ordine, dei pompieri ed anche un inasprimento dei rapporti proprio con il City. Insomma, Balo ha voluto ricordare proprio quell’episodio con una foto provocatoria.