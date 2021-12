Il Milan ha pronto l’erede di Kessié: è la sorpresa del campionato

Il Milan vigila sul mercato e si prepara ad un eventuale addio con Kessié: nel mirino, c’è già il sostituto scelto da Maldini e Pioli

Prima Donnarumma, poi Calhanoglu: il fantasma delle scadenze contrattuali perseguita il Milan. E adesso, i rossoneri sono costretti a fare i conti con la situazione Kessié. Il rinnovo con la formazione lombarda appare tutt’altro che vicino, e intanto le sirene dei top club europei iniziano a suonare sempre più forte.

Ragion per cui, il Milan non può permettersi di restare con le mani in mano. Pioli, Maldini e Massara scrutano il mercato con attenzione. E dalla Serie A può arrivare l’erede giusto per raccogliere il possibile vuoto lasciato da Kessié. Il nome è quello di Davide Frattesi, che al Sassuolo sta dimostrando di essere una delle grandi sorprese di questo campionato.

Milan, sarà Frattesi l’erede di Kessié? Intanto, la concorrenza si fa spietata

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, il Milan è ormai sulle tracce dell’ex Monza. Titolare inamovibile nell’undici di Alessio Dionisi, Frattesi sta dimostrando di essere un calciatore pieno zeppo di risorse. Talento e quantità, due doti che ai rossoneri potrebbero far (disperatamente) comodo, in caso di partenza anticipata di Franck Kessié.

La concorrenza, tuttavia, si preannuncia spietata. Non solo il Milan, in Serie A rischia di scatenarsi una vera e propria asta per il giovane scuola Roma: gli stessi giallorossi lo corteggiano, così come Juventus, Inter e Napoli. I rossoneri, dalla loro, sperano di poter trattenere il forte centrocampista ivoriano, ma il profilo di Frattesi piace e intriga. Nonostante la lunga fila che si preannuncia alla porta del Sassuolo.