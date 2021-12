Agnelli e Zhang spalle al muro: decisione drastica in arrivo

La nuova ondata di contagi per Covid ha spinto il calcio a prendere provvedimenti. Adesso Inter e Juve pensano al rinvio della Supercoppa.

La variante Omicron si sta abbattendo come un uragano sul paese e sul calcio. Le squadre devono fare la conta dei positivi o comunque dei calciatori in isolamento a causa di contatti ravvicinati con positivi. Molte big, come Napoli e Juve si trovano alle prese con giocatori positivi o comunque in isolamento.

E proprio i bianconeri assieme agli avversari dell’Inter, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, potrebbero spingere per un rinvio della finale di Supercoppa attualmente prevista per il 12 gennaio a San Siro.

La Supercoppa 2021, che ha avuto un iter travagliato con diverse polemiche circa la data e il luogo, aveva finalmente trovato ‘casa’. Ma l’allarme Covid, unito alle recenti disposizioni che limitano la capienza degli stadi al 50%, sta spingendo i due club partecipanti a valutare l’opzione rinvio.

Supercoppa, dal ‘tutto esaurito’ al rinvio. Le motivazioni di Inter e Juve

Fino a qualche settimana fa, con la capienza che si era stabilizzata sul 75%, Inter e Juve erano speranzose di poter giocare una Supercoppa con lo stadio addirittura a piena capienza. Non avevano però fatto i conti con la nuova ondata di Covid e le conseguenti misure da parte del Governo.

I due club, con le nuove disposizioni da mettere in atto in meno di 10 giorni, sarebbero costretti a rinunciare ad un bel po’ di biglietti, con un danno economico che si aggira attorno al milione e mezzo di euro. Non pochi. Da qui l’idea di rinviare la Supercoppa a data da destinarsi.