Cancelo, l’incubo vissuto alla fine del 2021: “Siete meschini”

Joao Cancelo, ex Inter e Juventus, ha mostrato sui social le ferite di una aggressione subita in casa dai ladri in Inghilterra.

Un fine anno da dimenticare per Joao Cancelo. Se dal punto di vista calcistico va tutto a gonfie vele, non si può dire lo stesso su ciò che gli è successo nel privato. Il laterale di Guardiola si è sfogato pubblicamente sui social (per la precisione su Instagram, tramite una ‘stories’) mostrando le ferite sul volto a causa di una aggressione. A destare una certa preoccupazione è, in particolare, il taglio appena sopra il sopracciglio destro, che spicca per dimensioni e profondità rispetto a tutti gli altri.

Cancelo ha affermato di essere stato aggredito da quattro ladri che sono anche riusciti a portare a termine il furto con scasso con la famiglia presente.

Cancelo, un giorno da dimenticare: i dettagli dell’aggressione e il bottino dei ladri

Joao Cancelo, terzino sopraffino che nel 2019 ha lasciato la Juventus per accasarsi al City, ha vissuto letteralmente un incubo. L’intimità della sua casa, nella quale vive con la moglie Daniela e la figlia Alicia, è stata brutalmente violata. Ben quattro rapinatori si sono introdotti con la forza nella sua abitazione terrorizzando l’intera famiglia.

“Purtroppo oggi sono stato aggredito da quattro codardi che mi hanno ferito e hanno cercato di fare del male anche alla mia famiglia. Quando mostri resistenza, questo è ciò che succede. Sono riusciti a prendere tutti i miei gioielli e mi hanno lasciato con la faccia in questo stato. Non so come possano esistere persone con tale meschinità. La cosa più importante per me è la mia famiglia, e fortunatamente stanno tutti bene”.

Per fortuna, dunque, la folle violenza dei farabutti si è limitata al povero Joao senza raggiungere la moglie e la figlia.

Il Manchester City è sconvolto: messaggio nella notte per il portoghese

Il Manchester City ha prontamente manifestato affetto e sostegno per Cancelo. Il club condanna con sdegno l’accaduto attraverso due messaggi pubblicati su Twitter nella notte di oggi 31 dicembre.

“Siamo scioccati e sconvolti dal fatto che Joao Cancelo e la sua famiglia siano stati oggetto di un furto con scasso nella loro casa questa sera. Joao e la sua famiglia hanno il supporto del club e lui sta aiutando la polizia con le indagini su questa questione molto seria”.

Insomma, poteva andare molto peggio. Auguriamo a questo grande calciatore che, tra le altre cose, fa parte di quella cerchia di calciatori che hanno rivoluzionato il concetto di terzino, una pronta guarigione.