Lukaku e Lautaro insieme al Chelsea? La rivelazione fa esultare i tifosi

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, un duo che ha fatto sognare i tifosi dell’Inter. Il belga ripercorre i momenti con l’argentino e fa una rivelazione.

Romelu Lukaku continua a far parlare di sé anche dopo l’addio piuttosto discusso all’Inter. L’attaccante del Chelsea ha chiesto scusa ai tifosi nerazzurri dopo il trasferimento in Premier League in occasione della lunga intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il centravanti si è raccontato a cuore aperto, toccando diversi punti ed analizzando numerosi aspetti della sua carriera. Chiaro il passaggio su Lautaro Martinez. Tra i due, fino alla scorso anno, c’è stata grande sinergia dentro e fuori dal campo.

Lukaku sul rapporto con Lautaro Martinez

Nel corso della lunga intervista è stato chiesto a Romelu Lukaku quanto gli mancasse giocare con Lautaro Martinez. Ecco quanto dichiarato dal belga: “Lauti era uno con cui non avevamo bisogno di parlare troppo. Io per lui potevo morire in campo. Futuro insieme al Chelsea? No, lui resta lì all’Inter. Noi due insieme, sin dal primo giorno, sapevamo di poter fare grandi cose per tutta la squadra”.

Poi prosegue: “Lui ha un gioco che per me era il top. Ogni volta che uno dei due aveva la palla sapevamo già che l’altro si trovava davanti alla porta. Se serviva una sponda, l’altro c’era sempre. Abbiamo vinto dopo aver segnato tanti gol insieme, questa era la cosa importante. Tra i compagni che ho avuto pochi sono stati così. La top 3 dei compagni di squadra? Direi Lauti, De Bruyne ed Hazard“.