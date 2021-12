Non solo Insigne e Belotti: il Toronto vuole un altro bomber della Serie A

Il Toronto non sta seguendo solo Insigne e Belotti, ma anche Mattia Destro del Genoa. Il contratto dell’attaccante scadrà il prossimo giugno.

Con l’arrivo di gennaio i giri del motore del calciomercato stanno aumentando in maniera esponenziale. Il primo colpo in Italia è stato siglato dalla Fiorentina con l’acquisto di Ikoné dal Lille. Se le grandi del nostro campionato faranno al massimo qualche aggiustamento, le squadre impelagate nella lotta per non retrocedere attueranno una vera e propria rivoluzione.

In molti si aspettano tanti colpi soprattutto dal Cagliari e dal Genoa. Entrambe le squadre sono tra le delusioni del girone di andata e le società faranno di tutto per evitare la retrocessione in Serie B. Anche se la squadra genoana dovrà respingere al mittente un interessamento per Mattia Destro.

Genoa, il Toronto è interessato anche a Destro del Genoa

Secondo quanto raccolto dal ‘SecoloXIX’, Destro è seguito dal Toronto. Il club canadese è molto attivo in Italia in questo mercato di gennaio, visto che ha presentanto una super offerta ad Insigne per strapparlo dal Napoli e che vuole anche convincere Andrea Belotti a giocare in MLS.

Il contratto di Destro con il Genoa scadrà il prossimo giugno, ma le parti ad ottobre hanno già trovato un principio d’accordo per il prolungamento contrattuale. L’attenzione del centravanti, che vorrebbe restare in maglia rossoblù, adesso è tutta focalizzata sulla salvezza del club ligure, ma bisogna registrare questo intressamento del Toronto.