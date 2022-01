Calciomercato Inter, colpo in attacco e non solo: ecco il piano

Manca poco all’inizio del calciomercato ed in casa Inter si guarda già a chi potrebbero essere i rinforzi per la sessione invernale.

Tra pochi giorni terminerà il 2021 e con il nuovo anno avrà inizio la sessione di calciomercato di Serie A. In questa sessione i club lavorano per migliorare i tasselli mancanti della rosa ed è questo il caso anche dell’Inter campione d’Italia guidata da Simone Inzaghi. Beppe Marotta e Piero Ausilio proveranno ad accontentare le richieste del nuovo tecnico e dei tifosi per rinforzare ancora di più la rosa, soprattutto in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Come capitato spesso in tempi recenti la dirigenza nerazzurra dovrà fare ‘i salti mortali’ per mantenere la rosa competitiva senza effettuare particolari esborsi. L’Inter lavorerà in particolare su prestiti, magari con diritto di riscatto ed eventuali scambi senza esborsi economici. Sono tre i tasselli che Simone Inzaghi ed i tifosi vorrebbero ‘coperti’ nel breve periodo.

Inter, servono rinforzi in ogni reparto

Sebbene, visto la situazione, risulti difficile accontentare tutte le richieste, sono tre i ruoli principali che servono in casa Inter. In difesa la squadra è abbastanza coperta e l’unico nodo dipende dal terzino Aleksandr Kolarov. Il serbo ha giocato davvero poco in questa prima fase di stagione e non si esclude un addio anticipato già a gennaio con diversi club di A sulle sue tracce. In caso di cessione possibile l’arrivo di un terzino sinistro (si discute riguardo il francese Digne) con l’arretramento di Federico Dimarco come terzo di difesa e prima alternativa a Bastoni.

Il centrocampo è il reparto più completo e difficilmente l’Inter realizzerà operazioni in entrata. Si discute dei possibili addii di Matias Vecino e Stefano Sensi (quest’ultimo solo in prestito probabilmente) e il club nerazzurro lavorerà in entrata solo in caso di possibili uscite.

Inter, il rebus principale è l’attacco

Uno dei reparti dove forse manca ancora qualcosa in casa nerazzurra è senza dubbio l’attacco. Edin Dzeko ed Alexis Sanchez sono abbastanza avanti con l’età mentre Joaquin Correa è alle prese con diversi problemi fisici.

Il tassello mancante della rosa nerazzurra è il ruolo di vice-Dzeko: il centravanti bosniaco sta giocando anche ‘troppo’ e la squadra ha dimostrato di non avere una vera alternativa alle sue spalle. Il sogno è Scamacca, ma per accontentare Inzaghi la società potrebbe utilizzare piste low cost come ad esempio l’ex pupillo del tecnico Felipe Caicedo.