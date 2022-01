Calciomercato Cagliari, colpaccio in attacco: la Roma è pronta a cederlo

Due nomi in attacco per il Cagliari di Walter Mazzarri: Martin Satriano dell’Inter e il sogno Borja Mayoral della Roma.

Il Cagliari è alla ricerca di un attaccante. La squadra di Mazzarri, eccessivamente Joao Pedro dipendente in questa prima parte di stagione, ha urgentemente bisogno di trovare altri gol per centrare una salvezza in questo momento complicata.

Uno dei nomi caldi, come riportano MondoUdinese e CagliariNews24, è quello di Martin Satriano. Il giovane attaccante dell’Inter potrebbe andare a Cagliari a farsi le ossa. Satriano infatti difficilmente riuscirà in questa stagione a ritagliarsi spazi in prima squadra e un’esperienza nella bassa classifica di A potrebbe giovare molto alla sua carriera.

Satriano però è solo uno dei nomi che ultimamente circolano per il reparto offensivo sardo. Un altro nome molto in voga dalla parti di Cagliari è quello di Borja Mayoral della Roma.

Mayoral il sogno del Cagliari, ma…

Borja Mayoral rappresenta il vero e proprio sogno di mercato di Mazzarri. L’attaccante della Roma è attualmente chiuso dal Abraham e Shomourodov, terzo nelle gerarchie di Mourinho per una maglia da titolare. Ad oggi infatti conta solo 4 presenze in campionato.

Il problema potrebbe essere però il prezzo. La Roma, che giustamente non ha intenzione di svendere un giocatore comunque ancora giovane, chiede non meno di 10 milioni. Le due squadre potrebbero però trovare un accordo per il prestito, rimandando eventuali discorsi sul riscatto al futuro.