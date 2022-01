“Insopportabili…”, l’ex Milan non si trattiene: stoccata ai due senatori

L’ex Milan Ambrosini parla del periodo vissuto nel club rossonero insieme a due senatori: “Erano insopportabili”

Massimo Ambrosini, approdato al Milan nel lontano 1995, è rimasto tra i rossoneri, se pur intervallando la permanenza a vari prestiti, fino al 2013. Ha voluto parlare delle logiche dello spogliatoio e dei rapporti con i compagni, ma anche di due colonne portanti del club. L’ex centrocampista, ai microfoni di ‘Sky Sport’, infatti, non si è trattenuto e ha parlato dell’atteggiamento che Alessandro Costacurta e Demetrio Albertini avevano in campo. Un’affettuosa stoccata per i due senatori del Milan, definiti addirittura ‘insopportabili’.

Milan, Ambrosini e la stoccata a due sui ex compagni: così ha parlato di Costacurta e Albertini

Massimo Ambrosini ha appeso le scarpe al chiodo nel 2014 ed è poi diventato opinionista televisivo. Intervistato da ‘Sky Sport’, l’ex rossonero ha parlato dell’esperienza calcistica vissuta al Milan, club a cui è rimasto particolarmente legato. Arrivato a Milano dopo aver svolto la sua formazione nelle giovanili e poi nella prima squadra del Cesena, Ambrosini ha giocato anche con due senatori del club, ovvero Alessandro Costacurta e Demetrio Albertini. Ha perciò parlato anche di loro due in un modo inaspettato.

Massimo Ambrosini ha infatti dichiarato: “Se si gioca insieme in partita le antipatie si superano, mentre magari in partitella ti portano ad avere un agonismo maggiore. Esistono anche realtà in cui non ci sono frizioni e i compagni si amalgamano bene. In campo, ad esempio, Alessandro Costacurta e Demetrio Albertini erano insopportabili, ma fuori erano tutt’altre personalità e persone a cui sono ancora legatissimo“. Due giocatori, quindi, secondo lui ‘insopportabili’ in campo ma completamente diversi al di fuori delle logiche di gioco, tanto da aver mantenuto con entrambi un ottimo rapporto per tutti questi anni.