Mani nei capelli per Al-Khelaifi: batosta per Messi e il PSG

Leo Messi ha contratto il Covid-19. A renderlo noto è il PSG, attraverso un comunicato ufficiale.

Il momento in Europa e in tutto il mondo è decisamente complicato, rispetto alla diffusione del contagio da coronavirus. Inevitabilmente, si trova inficiato anche il mondo del calcio. In Italia, ad esempio, si contano più di 50 contagiati tra calciatori e membri degli staff tecnici, di rientro dalle vacanze natalizie. Naturalmente, il processo è stato accelerato dai tanti viaggi, soprattutto se e quando intercontinentali, come nel caso di Lionel Messi.

PSG, anche Leo Messi positivo al Covid-19

Il fuoriclasse argentino ha trascorso le festività a Rosario, nella sua città natale insieme alla famiglia. Un momento per ritrovarsi e in tutti i casi è difficile mantenere sempre la guardia altra e sfuggire a questa delicata fase dell’infezione. Il PSG ha quindi reso noto con un annuncio sul proprio sito ufficiale che Messi è positivo, ma non è il solo del gruppo squadra. Sono coinvolti anche Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala. Chiaramente, sono tutti stati isolati e sottoposti al controllo dell’autorità sanitaria locale.

LEGGI ANCHE >>> Lukaku, ora cambia tutto: decisione ufficiale del Chelsea

Nel frattempo, per il PSG la situazione si complica perché dovrà fare i conti con il rientro in campionato senza elementi importanti e tra questi Messi è sicuramente il perno fondamentale. Tuttavia, c’è anche un’altra assenza offensiva che pesa molto, ovvero quella di Neymar Jr. Come riferisce la società, il brasiliano continuerà a curarsi in Brasile fino al 9 di gennaio e tornerà ad allenarsi tra almeno tre settimane. La distorsione alla caviglia con danni ai legamenti è stata decisamente più delicata del previsto e ciò non gli consente lo spostamento. Con lui nel proprio paese ci sono anche dei membri dello staff medico della società parigina, che ne stanno seguendo il costante recupero fisico.