Non solo i Mondiali, la FIFA è pronta a far arrabbiare (ancora) i tifosi

Nuovo annuncio da parte del presidente Fifa, Gianni Infantino, sulla possibilità di ridurre il tempo d’attesa per un’altra manifestazione

L’idea dei Mondiali ogni due anni aveva suscitato clamore e rabbia da parte di molti tifosi. Per loro, il Mondiale ogni quattro anni è sacro, ridurlo ad un tempo d’attesa minimo vorrebbe dire veder sfumare quel desiderio di calcio tipico della competizione ogni quattro anni. In sintesi, si perderebbe la magia dell’attesa. Chissà cosa penseranno i tifosi, invece, dell’ultima idea, resa pubblica da Gianni Infantino, presidente della Fifa: oltre al Mondiale, anche gli Europei ogni due anni. Una serie di partite e impegni internazionali ravvicinati con calendari sempre più ricchi un po’ come accade per i tornei nazionali.

Fifa, l’annuncio di Infantino

La Fifa, a quanto pare, è sempre più decisa a cambiare i palinsesti del calcio mondiale, dal Mondiale agli Europei ogni due anni, una vera e propria rivoluzione che per essere, nel caso, affrontata, dovrà prima essere verificata. Come? Il presidente Infantino ha chiesto uno studio di fattibilità, “l’impatto economico sportivo sarà positivo per tutti” sostiene il numero uno della Fifa.

Intervistato dalla Rai, Infantino ha spiegato, nel dettaglio: “Quello che è più importante è che positivo per la protezione dei campionati nazionali e per i calciatori stessi, ci sarebbero meno partite con una pausa in luglio. In Europa c’è contrarietà ma questo è un modo per includere. Anche gli Europei potrebbero avere stessa cadenza“. In chiusura, “in bocca al lupo all’Italia e a tutti gli altri” con vista sugli spareggi per i Mondiali del 2022.