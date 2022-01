Calciomercato Lazio, colpo di scena: scambio tra top a sorpresa

Lazzari potrebbe lasciare la Lazio ma restando in Italia: già a gennaio si parla di uno scambio alla pari con un club di Serie A

Sta giocando poco, meno di quello che avrebbe sperato, e per questo motivo valuta possibili alternative alla Lazio, una squadra dove rilanciarsi, non per forza dello stesso livello ma nella quale sentirsi nuovamente protagonista. Manuel Lazzari, con Sarri, ha perso il posto da titolare, ha pagato le spiccate caratteristiche offensive, abbandonata la difesa a tre s’è ritrovato ibrido da terzino, inadatto per tutte le occasioni ad essere il quarto da destra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, ipotesi scambio col Bologna

Per questo, con la riapertura del mercato di gennaio, si fanno intense le voci su un suo possibile addio immediato. Tante società lo corteggiano, una su tutte: il Bologna. Sarebbe perfetta, tatticamente parlando, perché con Mihajlovic e il suo nuovo 3-5-2 Lazzari ritroverebbe la corsia perfetta per esprimersi a suon di chilometri macinati.

LEGGI ANCHE >>> Juventus alle strette: decisione drastica a sorpresa del club

Come raggiungere l’accordo economico col Bologna? L’ultima ipotesi la racconta il quotidiano ‘Il Messaggero’ oggi in edicola: l’idea è quella di uno scambio con Aaron Hickey, giocatore che piace da tempo al ds Tare. Il difensore scozzese, anni 19, rappresenterebbe un investimento a lunga durata per la Lazio, che al suo posto cederebbe Lazzari, anni 28, che ha già dato tanto ai biancocelesti e per il quale lo spazio è ormai ridotto. Hickey per Lazzari, la strada può essere questa. Seguiranno aggiornamenti.