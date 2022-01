“Pochettino dovrà…”: Donnarumma netto su Keylor Navas

Nel corso di un’intervista Gianluigi Donnarumma ha parlato del rapporto con Keylor Navas ed ha ribadito la stima per il portiere costaricano.

Fin dal giorno del suo trasferimento al Psg Gianluigi Donnarumma è stato protagonista di un eterno dualismo con il rivale e collega di reparto Keylor Navas, ex stella del Real Madrid. L’esperto portiere costaricano sembra essere nelle preferenze del tecnico dei parigini Mauricio Pochettino. Quest’ultimo più volte ha preferito infatti Navas all’estremo difensore della Nazionale italiana.

In questi mesi Donnarumma è stato più volte stuzzicato riguardo questa concorrenza, ma il portiere di Castellammare di Stabia è apparso netto e deciso nel chiudere a qualsiasi rivalità. Le ultime dichiarazioni confermano di fatto questo trend. Il portiere azzurro è reduce da una stagione straordinaria dove ha raggiunto diversi ottimi risultati come la vittoria dell’Europeo (premiato come miglior giocatore) ed il Trofeo come miglior portiere dell’anno.

Donnarumma sulla concorrenza con Keylor Navas

Nelle ultime ore Donnarumma è intervenuto ai microfoni di France Tv ed ha avuto ‘parole al miele’ per il suo rivale al Psg. Ecco le sue dichiarazioni:

“La concorrenza di Keylor Navas? Sono tranquillo e noi abbiamo un ottimo rapporto, siamo amici. Alla fine sono i media a voler creare storie, ma in ogni club c’è competizione. Alla fine tocca al mister Pochettino fare le sue scelte”.