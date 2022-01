Milan, assalto al nuovo attaccante: si può chiudere a gennaio

Il nuovo attaccante del Milan potrebbe arrivare già nell’attuale sessione del mercato di gennaio. Il club rossonero valuterà il da farsi per cercare di regala a Pioli un nuovo rinforzo offensivo

Il Milan potrebbe piombare con forte decisione su un nuovo attaccante per completare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. Occhi puntati anche sul possibile rinnovo di Ibrahimovic a fine anno, tematica che sarà analizzata con calma nei prossimi mesi. Proprio per questo motivo, la dirigenza rossonera starebbe meditando sull’immediato affondo su un nuovo centravanti.

Nelle ultime ore starebbero avanzando le indiscrezioni su Muriel, in uscita dall’Atalanta dopo l’arrivo di Boga. L’infortunio di Zapata, però, avrebbe bloccato la possibile trattativa con la Dea, pronta a trattenere Muriel a Bergamo fino al termine della stagione qualora il ko di Zapata dovesse prolungarsi oltre gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Muriel nuovo attaccante del Milan: il piano rossonero in vista di gennaio

Occhi puntati su Muriel, primo obiettivo del mercato del Milan di gennaio. L’attaccante colombiano potrebbe lasciare l’Atalanta dopo l’arrivo di Boga e il club rossonero potrebbe investire su di lui in vista dell’addio a fine stagione di Ibrahimovic. Di fatto, difficilmente il Milan offrirà un contratto super oneroso all’attaccante svedese, soprattutto in vista dei suoi prossimi 41 anni.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, il clamoroso ritorno che nessun tifoso avrebbe immaginato

L’arrivo di Muriel e la conferma di Giroud, potrebbe rappresentare un ottimo parco offensivo per la prossima stagione. L’attaccante colombiano arriverebbe subito a Milano nonostante la presenza di Ibrahimovic, ma i continui infortuni offensivi del Milan potrebbero permettere a Pioli di poter contare su un ottimo parco attaccanti. Muriel, inoltre, potrebbe essere schierato sia da prima punta, sia da esterno di sinistra. Serviranno circa 35-40 milioni per convincere l’Atalanta a dire sì.