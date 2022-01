Joe Barone, dg della Fiorentina, ha commentato la presunta apertura di ieri di Vlahovic sul rinnovo contrattuale.

Dopo alcuni alcuni anni molto deludenti, la Fiorentina è ritornata ad essere competitiva per l’Europa grazie l’arrivo in panchina di Vincenzo Italiano. Commisso non si vuole fermare ed ha effettuato il primo colpo di questa sessione del mercato di gennaio, ovvero l’acquisto di Jonathan Ikoné dal Lille.

Il calciatore francese è stato presentato questa mattina. Proprio a margine della conferenza stampa di Ikoné è intervenuto Joe Barone, dg della Fiorentina, che ha commentato le dichiarazioni di ieri di Vlahovic: “La sua intervista non è mai stata autorizzata dal club. Non ci sono state aperture per il rinnovo, considerando quello che ci ha detto il suo procuratore in queste ultime settimane”.

Fiorentina, Barone su Vlahovic: “Non ci sono aperture”

Il dirigente viola ha continuato il suo intervento: “Incontro di novembre tra Commisso e l’agente di Vlahovic? Che mancanza di rispetto, visto che le pretese sia del calciatore che del suo manager erano quasi raddoppiate. Mi sono incontrato in un secondo momento con Ristic, ma non ci sono state novità in una trattativa che va avanti da un anno”.

Dopo il mancato trasferimento l’estate scorsa in Spagna nell’Atletico Madrid, su Vlahovic si è scatenata un’asta pazzesca. In Italia il club più forte sul serbo è sicuramente la Juventus. I bianconeri, però, hanno alcune difficoltà, visto che devono sia rientrare prima nei costi che battere la concorrenza di alcuni top club europei, come l’Arsenal.