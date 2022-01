Insigne ha firmato col Toronto: l’attaccante beccato a Roma

Non più restano molti dubbi: diffuse le immagini in cui Lorenzo Insigne firma il nuovo contratto con il Toronto

Ora non ci sono in effetti più dubbi sul futuro di Lorenzo Insigne: sarà lontano dal Napoli e dall’Italia. Il capitano del club partenopeo è stato infatti visto a Roma e sono circolate perciò le prime immagini in cui è stato ripreso durante la firma del contratto con il Toronto FC. La firma è avvenuta all’Hotel St. Regis della Capitale, nei pressi della stazione Termini. ‘Sky Sport’, a questo proposito, ha riferito con certezza che Lorenzo Insigne lascerà il Napoli a luglio, direzione Toronto.

Napoli, Lorenzo Insigne ha firmato il suo nuovo contratto con il Toronto: le immagini che l’hanno ‘scovato’ a Roma

Ormai è praticamente fatta per Lorenzo Insigne al Toronto FC. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, il giocatore attuale capitano del Napoli ha firmato con il club un contratto per cinque anni e mezzo e lascerà l’Italia a luglio, allo scadere del contratto con il Napoli (terminerà il 30 giugno 2022). Partirò perciò a parametro zero, non avendo trovato un’intesa sul rinnovo di contratto con il suo attuale club.

Le immagini che l’hanno ‘beccato’, a Roma, proprio mentre firmava il contratto, sono state diffuse da ‘La repubblica’ e danno la conferma di quanto circolava già da diversi giorni. Lorenzo Insigne è stato perciò ripreso insieme al suo agente Pisacane, all’intermediario Andrea D’Amico e sua moglie. Dall’estate prossima, dunque, giocherà nel campionato statunitense, in Mls. Cresciuto nelle giovanili del Napoli e diventato capitano della prima squadra, ora Insigne sta per dire addio. Si attende solo l’annuncio ufficiale.