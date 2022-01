“Pronto a giocare in Italia”: Juventus, l’ex spiazza tutti

Hernanes, ex Juventus, è rimasto svincolato dopo l’avventura allo Sport Recife ed è intenzionato a tornare in Italia

Il trequartista brasiliano Hernanes, ex della Serie A che ha militato tra le file della Lazio, dell’Inter e della Juventus, ha terminato la sua avventura in Brasile. Il primo gennaio del 2022 è scaduto, infatti, il suo contratto con lo Sport Recife ed è rimasto svincolato. La sua volontà, però, è chiara: l’intenzione è quella di tornare in Italia. In Serie A, il classe 1985, ha collezionato in totale nella sua carriera calcistica ben 184 presenze.

Hernanes, ex Juventus, non ha dubbi: la sua avventura in Brasile è terminata, vuole tornare in Italia

Hernanes, ben cinque anni fa, nel 2017, ha lasciato la Juventus per trasferirsi lontano dall’Italia. Ha militato prima tra le file dell’HB CFFC, poi ha raggiunto il Brasile. L’ultimo club in cui ha giocato è stato lo Sport Recife, con cui il contratto è scaduto l’1 gennaio 2022. Hernanes stesso, ai microfoni de ‘L’Interista’, ha parlato del suo futuro: “Proprio ieri e oggi ho parlato con allenatore e dirigenti dello Sport Recife. Siamo arrivati ad una decisione. Per motivi di famiglia torno in Italia, perché voglio stare vicino ai miei figli“.

“Anche se – ha proseguito nell’intervista il trequartista – attualmente non ho ancora un club, ho bisogno di stare qui. Sono aperto a nuove proposte, voglio giocare qui. Sia a me che allo Sport Recife dispiace, ma la priorità ora è quella di rimanere con la mia famiglia, visto che da 5 anni sono in giro per il mondo per giocare”. Avventura brasiliana terminata, futuro certamente in Italia dopo cinque lunghi anni: le sue dichiarazioni, infatti, non lasciano più alcun dubbio.