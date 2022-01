Morata e altre tre cessioni immediate: sarà rivoluzione Juve

Il piano cessioni della Juve partirà dall’addio imminente di Morata. Come confermato nelle ultime ore, l’attaccante spagnolo potrebbe essere annunciato dal Barcellona già nel corso della settimana

Morata è pronto a dire addio alla Juventus già nel corso dei prossimi giorni. Stando a quanto riportato da “AS”, i bianconeri e il Barcellona avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio dell’ex Chelsea, Atletico e Real in maglia blaugrana. La Juve, come accennato in mattinata, proverà l’assalto a Icardi, anche se non sarà facile convincere il PSG a dire sì.

Non solo Morata, i bianconeri apriranno concretamente al possibile addio di tre centrocampisti. Arthur potrebbe salutare la Juve per restare in Italia: Lazio e Roma osservano interessate. Occhio anche al futuro di Ramsey, ormai vicinissimo al ritorno in Premier League, Newcastle o Everton nel suo futuro. Da monitorare anche un’altra possibile cessione a sorpresa.

Cessioni Juve, anche Kulusevski possibile sacrificato: il piano bianconero

Non solo Arthur e Ramsey, anche Kulusevski potrebbe essere sacrificato nel mercato di gennaio di fronte a un’offerta da circa 40-45 milioni di euro. Sull’esterno svedese resta forte l’interesse dell’Arsenal e del Tottenham. La Juventus potrebbe sacrificarlo per arrivare a un nuovo centrocampista di geometrie e qualità.

Più complicata la possibile cessione di Rabiot. Il centrocampista francese piace in Premier League, ma serviranno almeno 15-18 milioni per convincere la Juventus a dire sì. Non è escluso che i bianconeri possano accettare anche una possibile offerta basata sul prestito con diritto di riscatto senza obbligo.