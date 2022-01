Calciomercato Genoa, occhio al colpaccio: “È un fenomeno”

Il Genoa è alla ricerca di un nome giovane per l’attacco e spunta quello di Walemark. I dirigenti del BK Häcken assicurano: “È un fuoriclasse”.

Il nome è destino, dicevano gli antichi romani, e dev’essere anche questo ciò che spinge diversi club europei, tra cui in Italia Atalanta, Verona, Sampdoria e Genoa a riflettere su Jens Patrik Walemark. Il giovanissimo 2001 si disimpegna come ala destra in patria. Gioca infatti in Svezia per il BK Häcken ed è pronto a ripercorrere la carriera del padre e degli zii, facendo possibilmente anche meglio. I numeri dicono che il talento è in crescita: 3 reti e 5 assist nel 2020, 9 reti e 8 assist nel 2021; ed è stato anche eletto come miglior giocatore della squadra nella quale attualmente milita. Nonostante non sia un top club, il talento di Walemark è venuto fuori e perciò ha fatto già esperienza con la Nazionale Under-21.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

FotbollDirekt is saying that Atalanta, Sampdoria, Genoa, Hellas Verona and Sassuolo is interested in signing Patrik Wålemark.

His agent have confirmed that clubs from Italy have looked at him.

— 🇸🇪 (@SwedeStats) January 4, 2022