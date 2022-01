Mercato Lazio, ci siamo: Sarri ha scelto l’esterno offensivo

Il mercato della Lazio partirà dall’affondo su un nuovo esterno d’attacco. Sarri avrebbe già individuato il giusto rinforzo per l’attuale sessione di mercato. Occhio anche alla possibile cessione a sorpresa

La Lazio punterà con forte decisione su un nuovo esterno d’attacco per cercare di completare il reparto offensivo di Sarri in vista della seconda parte di stagione. Occhi puntati su Orsolini, il quale potrebbe lasciare Bologna e abbracciare l’inizio della nuova avventura in maglia biancoceleste.

Situazione complicata dopo il ritorno tra i titolari dell’ex Ascoli, rispolverato da Mihajlovic nelle ultime gare dei rossoblù. La Lazio, tuttavia, potrebbe affondare il colpo regalando a Sarri un nuovo esterno destro d’attacco, perfetto per il 4-3-3 di Sarri e abile nell’uno contro uno. Il tecnico biancoceleste avrebbe già dato il suo ok, ma serviranno circa 12-15 milioni per convincere il Bologna a dire sì.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mercato Lazio, Orsolini in pole: si apre alla cessione di Luis Alberto

Impossibile arrivare a Berardi, blindato dal Sassuolo almeno fino alla fine della stagione. Orsolini resta il primo obiettivo biancoceleste per rapporto qualità-prezzo e possibilità di investimento. Massima attenzione anche al capitolo cessioni. La Lazio potrebbe dire addio a Luis Alberto, il quale piace a diversi club di Liga e Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, il clamoroso ritorno che nessun tifoso avrebbe immaginato

50-55 milioni la valutazione fatta dalla Lazio, ma il centrocampista della Lazio potrebbe forzare il tiro per un addio immediato spingendo il club biancoceleste ad accettare possibili offerte basate sul prestito con diritto o obbligo di riscatto. Tuttavia il centrocampista spagnolo potrebbe restare alla Lazio qualora Sarri decida di puntare nuovamente su di lui nell’undici titolare biancoceleste in vista della seconda parte della stagione.