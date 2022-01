Juventus-Napoli, ancora una pessima notizia: il campione è positivo

Nuova positività riscontrata nel Napoli, sempre più a rischio la partita di domani contro la Juventus: arriva l’annuncio ufficiale

Lozano, Osimhen, Malcuit, Mario Rui, Spalletti e ora anche Alex Meret. Il portiere del Napoli è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi molecolari di questa mattina. Aumenta il numero di casi alla vigilia della gara contro la Juventus, di domani, che è sempre più a rischio. Per la Lega, si gioca. Ma dipenderà dalle decisioni delle Asl locali, quella di Napoli è già a lavoro per capire se ci sono i presupposti per autorizzare il volo diretto per Torino previsto per le ore 17.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico.

I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/rh33hjpGAi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 5, 2022

Napoli, anche Meret positivo al Covid

Nel comunicato di pochi minuti fa, il Napoli ha annunciato la positività di Meret e non solo: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo”.

Nella Juventus i positivi, al momento, sono tre: Chiellini, Arthur e Pinsoglio. Il rinvio della gara di domani è ipotesi possibile, ci saranno novità tra pochi minuti.