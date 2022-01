“Il mio agente…”: calciomercato Juve, il big manda il messaggio ad Agnelli

Oltre alla questione Dybala in casa Juve si discute anche del rinnovo di Federico Bernardeschi, anch’egli in scadenza di contratto.

In casa Juve il mercato dei rinnovi è uno dei temi più importanti della dirigenza bianconera. Naturalmente il rinnovo di Paulo Dybala è la priorità con la società torinese da mesi al lavoro per blindare la sua stella, ma la ‘Joya’ non è l’unico nome ancora in discussione.

Un altro dei calciatori in scadenza è il trequartista bianconero Federico Bernardeschi, in scadenza appunto a Giugno 2022. Il giocatore italiano è uno dei migliori giocatori bianconeri nelle ultime settimane ed in casa Juve si è tornati a riflettere sul possibile rinnovo del calciatore, gradito anche a Massimiliano Allegri.

Juve, le parole di Bernardeschi sul possibile rinnovo

A pochi minuti dall’inizio del big match di giornata contro il Napoli, l’ex trequartista della Fiorentina ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Bernardeschi ha parlato lanciando un’importante apertura al club bianconero. Ecco le sue parole:

“Ci sono tutte le intenzioni del mondo, siamo aperti al dialogo. Il mio agente saprà come fare, l’intenzione c’è poi è chiaro che le cose si fanno in due”. Parole importanti che sicuramente fanno da apertura al rinnovo del calciatore.