Doccia gelata per Tuchel, che tegola: “Si è rotto il…”

Havertz protagonista nella sfida contro il Tottenham: dopo il gol anche l’infortunio. Tegola improvvisa per il tecnico Tuchel.

Gioie e dolori per Kai Havertz, in occasione della semifinale d’andata di Coppa di Lega vinta ai danni del Tottenham 2-0. Il tedesco, infatti, ha sbloccato la gara con una conclusione di sinistro deviata in porta da Davinson Sanchez. Il problema è che, subito dopo aver effettuato il tiro, per evitare l’impatto con il portiere Hugo Lloris si è tuffato per terra, cadendo con tutto il peso del corpo sul braccio destro.

Chelsea, che tegola per Tuchel: Havertz si è rotto un dito

Il risultato? Un dito rotto, come confermato dal ‘Sun’, che lo ha obbligato a recarsi subito in panchina per ricevere le cure mediche del caso. Il giocatore, rientrato in campo con una speciale fasciatura, ha provato quindi a stringere i denti anche alla luce della posta in palio ma in seguito è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Una tegola improvvisa per i Blues, capaci comunque di imporsi contro gli Spurs e porre una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Havertz, arrivato a Londra nel settembre 2020 dal Bayer Leverkusen per 80 milioni, è divenuto in poco tempo una delle colonne portanti della squadra: suo, ad esempio, il gol che ha consentito al Chelsea di vincere l’ultima edizione della Champions League. Per lui, in questa stagione, 5 gol e 3 assist in 23 apparizioni complessive. Ora resta da vedere se riuscirà ad essere a disposizione per la sfida valevole per il terzo turno di FA contro il Chesterfield. Romelu Lukaku, nel frattempo, si prepara a tornare sotto i riflettori.